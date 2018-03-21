Uyuz Sanılan Kaşıntının Psikolojik Olduğu Anlaşıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir ortaokulda kaşınan çocukların uyuz olabileceği ihtimali üzerine yapılan kontroller sonrası, çocuklardaki kaşıntının psikolojik olduğu anlaşıldı.

Olay, Şahinbey'de Düztepe Mahallesi Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulunda meydana geldi. Bir sınıftaki öğrencinin kaşınması üzere diğer öğrenciler de kaşınma başladı. Öğretmenin okul müdürüne bilgi vermesi sonucu okula 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekipleri öğrencilerden 6'sını Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine, Şehitkamil Devlet Hastanesine ve Çocuk Hastanesine kaldırdı. Hastane yetkilileri yaptıkları incelemenin ardından çocuklardaki kaşıntının psikolojik olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. - GAZİANTEP