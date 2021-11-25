Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Suriye uyruklu Abdullah D., yatağında uyuduğu sırada daha önce tartıştığı kendisi gibi Suriye uyruklu Hüseyin isimli ev arkadaşı tarafından başından, kolundan, bacağından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

ADANA (DHA) - ADANA'da Suriye uyruklu Abdullah D., yatağında uyuduğu sırada daha önce tartıştığı kendisi gibi Suriye uyruklu Hüseyin isimli ev arkadaşı tarafından başından, kolundan, bacağından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisi gibi Suriye uyruklu 3 kişiyle aynı evde yaşayan Abdullah Debo, iddiaya göre soyadı henüz öğrenilemeyen Hüseyin isimli ev arkadaşı ile akşam saatlerinde kavga etti. Diğer ev arkadaşlarının araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Yatağına geçerek uyuyan Debo, gece ev arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Başından, karnından, kolundan ve bacağından defalarca bıçaklanan Debo, ağır yaralandı. Debo, yatağında kanlar içinde kalırken, şüpheli ev arkadaşı ise kaçtı. Diğer 2 ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Debo, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Debo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

 Senarist yeğenini öldüren dayıya 25 yıl hapis

Senarist yeğenini öldüren dayıya 25 yıl hapis

 Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title