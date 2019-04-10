Uyuyan Babasını Tüfekle Öldürdüğünü İtiraf Etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde başından av tüfeğiyle vurularak öldürülen İsa Y.'nin (65) gözaltına alınan oğlu Musa Y. (40) adliyeye sevk edildi. Jandarmada cinayeti itiraf eden ancak nedenini söylemeyen Musa Y., babası uyurken tüfekle başına ateş ettiğini, ardından tüfeği parçalayıp, boş bir eve attığını anlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde İsa Y.'nin Yumruca köyündeki evinin ikinci katında meydana geldi. Ailesi, odasına girdiği İsa Y.'yi tüfekle başından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen İsa Y.'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarmanın odada yaptığı incelemede silah bulunmazken, başına tüfekle bir el ateş edildiği değerlendirilen İsa Y.'nin 4 çocuğundan en büyüğü olan Musa Y., gözaltına alındı.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Musa Y., jandarmadaki ifadesinde olayı itiraf ederken, nedeniyle ilgili bir şey söylemedi. Ailenin diğer üyelerinin evde olmadığı sırada iki katlı evin üst katında babasının uyuduğunu, alt katta da kendisinin kaldığını anlatan Musa Y., gece yarısı tüfeği alarak yukarı çıktığını, babası uyuduğu sırada başına arkadan ateş ettiğini söyledi. Musa Y., daha sonra tüfeği parçalayıp çuvala koyduktan sonra köyde kullanılmayan bir samanlığa, boş kovanı da çöp konteynerine attığını söyledi. Jandarma ağzı bağlı çuvaldaki tüfeği ve çöp konteynerindeki boş kovanı buldu. Musa Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA