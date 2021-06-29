Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
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Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu

Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, aracın çarpması sonucu vücudunda kırıklar olan, ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği Karamürsel Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 ay süren bakımın ardından sağlığına kavuştu.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, aracın çarpması sonucu vücudunda kırıklar olan, ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği Karamürsel Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 ay süren bakımın ardından sağlığına kavuştu. 

Karamürsel Oluklu Tepe geçişinde bir aracın çarptığı sokak köpeğini görenler durumu Kocaeli Hayvan Hakları Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek'e bildirdi. Veteriner hekimlerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından uyutulacağı söylenen köpek Karamürsel Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada Kocaeli Hayvan Hakları Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek ve rehabilitasyon merkezi çalışanları tarafından 5 ay süren tedavi sürecinin ardından köpek iyileşti.   

'TEDAVİ SÜRECİ VE SEVGİMİZ AYAĞA KALDIRDI'Köpek iyileşince sevinç çığlıkları attıklarını belirten Selma Pilatin Pek, "Bir köpeğe araba çarptı şeklinde bir ihbar geldi. Köpek çok yaşlıydı. İlk tespitler sonucu uyutulacağı söylendi. Daha sonra veteriner hekimimiz nefes aldığı sürece ve yemek yediği takdirde yaşatabileceğimizi söyledi. Sevgimizle, bakım evimizin çalışanlarının ilgisiyle yürüyemeyen, vücudunda kırıklar bulunan ve beli sakat olan köpek hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmeye başladı. Tedavi süreci ve sevgimiz ayağa kaldırdı. Veteriner hekimimiz ilaç tedavisi uyguladı. Rehabilitasyon çalışanlarımız masajlar yaptı ve gösterdiğimiz sevgiyle 5 ay sonra tamamen kendine geldi. Böyle yürüyebileceğini ve sağlığına kavuşacağını hiç zannetmiyordum. Yürüyünce ve sağlığına kavuşunca biz de sevinç çığlıkları attık" dedi. 

 


- Rselkocaeli
Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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