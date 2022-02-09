Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı

İstanbul'dan Edirne'ye geldiği sırada gişelerde polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu şüphelileri, kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

İstanbul'dan Edirne'ye geldiği sırada gişelerde polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu şüphelileri, kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

Şüpheli H.G.'nin İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durum sonrası harekete geçti. Gişelerde ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheli H.G. ve yanındaki S.D. kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaçtığı güzergahta yaptığı aramada yol kenarına bırakılmış paket içerisinde 167 gram metamfetamin ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli H.G. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandılar. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Haber

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