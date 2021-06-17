Uyuşturucuyu tuvalet deliğine saklamışlar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis uyuşturucuyu tuvalet deliğinde buldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis uyuşturucuyu tuvalet deliğinde buldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesinden Y.Ö. ve H.Y. isimli şahısların üst aramalarında, her iki şahıstan 5'şer fişek olmak üzere toplam 10 fişek kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların, uyuşturucu maddeleri satın aldıklarını beyan ettikleri Hıdırağa Mahallesindeki bir ikamette yapılan arama neticesinde, tuvalet deliğine gizlenmiş 46 fişek kannabinoid, fişek yapılmamış halde daralı ağırlığı 58 gram olan kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve bin 235 TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak ikamette bulunan B.Ç. ve P.C. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Yaşı küçük olan P.C. gerekli işlemler için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı