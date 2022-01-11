Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı

Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda turşu bidonlarına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda turşu bidonlarına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde yapılan operasyonda turşu bidonu içerisine saklanarak kamufle edilmiş 11 kilogram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, olayda F.H.G. isimli şahıs yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan mahkemeye sevk edilen F.H.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı

Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı

Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı

Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan iki genç, polis baskınıyla yakalandı

Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan iki genç, polis baskınıyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title