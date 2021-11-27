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Uyuşturucuyu toprağa gömdüler polisten kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyu toprağa gömdüler polisten kaçamadılar

Konya'da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda bir evin kümesinde ve bahçeye döşenen parke taşlarının altında toprağa gömülmüş vaziyette 8 çuval içerisinde 45 kilo esrar ele geçirildi.

KONYA (İHA) - Konya'da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda bir evin kümesinde ve bahçeye döşenen parke taşlarının altında toprağa gömülmüş vaziyette 8 çuval içerisinde 45 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip ve titiz çalışmaları neticesinde merkez Karatay ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Narkotik ekipleri çalışmaların ardından eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin hassas burunlu narkotik köpekleriyle detaylı arama yaptığı evde, bahçedeki yeni döşenen parke taşları ekiplerin gözünden kaçmadı. Parke taşlarını kaldırarak altını kazan polis ekipleri 2.5 metre derinliğe ulaştığında çuvallarla gömülmüş uyuşturucu maddelerin olduğunu tespit etti. Narkotik ekipleri, müştemilattaki kümesin zemininden şüphelenerek orayı da kazmaya başladı. Yine 2.5 metre derinlikte gömülmüş çuvallar içerisinde uyuşturucu çıktı. Operasyonda, toplam 8 çuval içerisinde 45 kilo esrar maddesi, 3 kök kenevir bitkisi, 4 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edilen 12 bin 700 TL'ye el konuldu. Şüphelilerin bahçeye sera kurdukları ve bu seralarda genetiği değiştirilmiş tohumlarla piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu maddeleri kendilerinin ürettikleri belirlendi.

Operasyonda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek" suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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