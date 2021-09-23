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Uyuşturucuyu teybin arkasına zulalamışlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyu teybin arkasına zulalamışlar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, teybin arkasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, teybin arkasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir araçta, narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada, aracın ön kolçak tabir edilen yerine ve teyp arka tarafına zulalanmış 193 gram metamfetamin ve 5.44 bonzai ele geçirildi.

Araçta bulunan C.K. ve C.E. de gözaltına alındı. - KAYSERİ

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