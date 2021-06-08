Uyuşturucuyu su kanalına saklamışlar
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Uyuşturucuyu su kanalına saklamışlar

Uyuşturucuyu su kanalına saklamışlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Altınözü ilçesinde atık su kanalı içerisindeki sazlıklara saklanmış 84 bin adet uyuşturucu hap ve 110 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde atık su kanalı içerisindeki sazlıklara saklanmış 84 bin adet uyuşturucu hap ve 110 kilogram esrar ele geçirildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Suriye sınırında bulunan Demirköprü Mahallesi'ndeki Boynuğoyun-Bohşin mevkiinden uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi aldı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Ziyaret Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ile birlikte icra edilen faaliyet sonucunda, Boynuğoyun-Bohşin istikametinde akan atık su kanalı içerisindeki sazlıkların içine saklanmış şekilde bulunan 1 adet beyaz çuval, 1 adet siyah çanta ve 2 adet siyah çöp poşeti içerisinde, 84 bin adet captagon hap ile 110 kilogram takoz esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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