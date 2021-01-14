Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışırken yakalandı
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Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışırken yakalandı

14.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:40
Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, polisin evinde arama yaptığı şüpheli, uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, polisin evinde arama yaptığı şüpheli, uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışırken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı A.İ'nin evinde arama yaptı.

Şüpheli, arama esnasında uyuşturucuyu sobaya atma girişiminde bulundu. Ekipler evde, 51 gram uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.İ, "uyuşturucu ticareti yapmak ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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