UYUŞTURUCUYU SIVI HALE GETİRİP İÇECEK GÖRÜNTÜSÜ VERDİ

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satışa sunma hazırlığında olan yabancı uyruklu M.K.'nin Bakırköy ve Fatih'teki adreslerine operasyon düzenledi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satışa sunma hazırlığında olan yabancı uyruklu M.K.'nin Bakırköy ve Fatih'teki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda evin çeşitli yerlerine saklanmış metamfetamin adlı sıvı halde uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. M.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALANMAMAK İÇİN FARKLI ADRESLERDE EV KİRALAMIŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.K.'nin, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde M.K.?nin yakalanmamak için Fatih ve Bakırköy'de farklı adreslerde ev kiraladığı, bu farklı adreslerden irtibatlı bulunduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU BUZDOLABINDAN ÇIKTI

Jandarma ekiplerince, M.K.'nin kiraladığı evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda M.K.?nin sıvı haldeki uyuşturucu maddeleri buzdolabının derin dondurucu bölümünde gizlediğini, uyuşturucu maddelere içecek görüntüsü vermek için plastik pet şişelere koyduğunu belirledi.

PANİKLE KLOZETE DÖKTÜ

Baskın esnasında jandarma ekiplerini karşısında görünce panikleyen M.K., sıvı uyuşturucuyu klozete döktü. Banyoda arama yapan ekipler, klozetin içindeki uyuşturucuyu fark etti. Klozetteki uyuşturucu maddeye çıkarılarak el konuldu. Şüphelinin belirlenen adreslerinde evin değişik yerlerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K.'nin bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı