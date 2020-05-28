Uyuşturucuyu ses sistemine, paraları vites kutusuna zulalamışlar Uyuşturucuyu ses sistemine, paraları vites kutusuna zulalamışlar Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada ses sistemi ile orta konsola zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirilirken, suçtan elde edilen paralarda aracın vites kutusunun...

Uyuşturucuyu ses sistemine, paraları vites kutusuna zulalamışlar

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada ses sistemi ile orta konsola zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirilirken, suçtan elde edilen paralarda aracın vites kutusunun altına zulalanmış bir şekilde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, nakliyeciler sitesinde bulunan bir işletmenin çalışanlarının araçlara zula yaparak Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı üzerine harekete geçti. İş yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, araç ses sistemine ve araç orta konsola zulalanmış şekilde 180 gram metamfetamin, vites kutusu altına zulalanmış suçtan elde edilen gelir kapsamında 8 bin 940 TL ve arka bagaj ses sistemi içine zulalanmış silah ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.D., Y.E. ve Ü.K.'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.Ş. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA