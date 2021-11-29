Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında yakalanan 17 tacir tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında yakalanan 17 tacir tutuklandı.

Denizli ili genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 340 gram metamfetamin maddesi, 107 gram esrar maddesi, 90 gram eroin maddesi, 28 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ele ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı

Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı

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