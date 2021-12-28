Uyuşturucuyu saklamak için araca özel sistem kurmuşlar

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de polisin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri gizlemek için araçların ön bölümüne özel açılır kapanır sistem kurdukları tespit edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, merkez Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri gizlemek için araçların ön kısmına özel açılır kapanır sistem kurdukları tespit edildi. Araçlarda ve belirlenen adreslerdeki aramalarda 2 ayrı paket halinde 3,4 gram eroin, 690 ecstasy tablet, 124,7 gram kokain, 4,20 gram esrar maddesiyle uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 7 şişe üzerinde galenik amonyak ibaresi yazılı olan sıvı, hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör ve 11 adet dolu mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., S.Ü., M.A., K.U., H.A., ve P.Ş. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.