Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
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Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı

Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, didik didik arama yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, didik didik arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, çanta içerisinde bulunan tarak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair edindiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin başsavcılıktan alınan izin doğrultusunda gerçekleştirdiği aramada, siyah çanta içerisinde bulunan bir tarak dikkatlerden kaçmadı. Tarağı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede tarak içerisine gizlenmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda toplam 75 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi bulundu.

Olayla ilgili A.B. isimli bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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