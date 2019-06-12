Uyuşturucuyu sakladığı yeri duvar kağıdıyla gizlemiş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 kilogram toz esrar ve 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı belirlenen şüphelinin Alaybey Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Kapısı açılmayan iş yerine "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramada ise iş yerinin duvarında oluşturulmuş ve üzeri duvar kağıdıyla kapatılmış bölümde 77 paket halinde 14 kilogram toz esrar, 6 bin uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA