Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış
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Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış

22.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:22
Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, poşet çay paketleri içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, poşet çay paketleri içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alına şüpheli E.Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Z. isimli şüpheliyi fiziki takibe aldı. E.Z.'nin üzerinde yapılan aramada poşet çay paketleri içine gizlenmiş metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Z., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan ekipler son bir haftada yaptıkları çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen U.A. ve M.Y.'yi durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış
Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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