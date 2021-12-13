Uyuşturucuyu peçeteye emdirdiler ama polisin dikkatinden kaçmadılar - Haberler
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Uyuşturucuyu peçeteye emdirdiler ama polisin dikkatinden kaçmadılar

Uyuşturucuyu peçeteye emdirdiler ama polisin dikkatinden kaçmadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta çok sayıda metamfetamin ve peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta çok sayıda metamfetamin ve peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kütahya yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 171 gram metamfetamin maddesi ile 40 santimetre eninde ve boyunda bir peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, Emre Ç. ve Adnan K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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