Uyuşturucuyu otomobilin koltuğuna yaptıkları bölmeye gizlemişler
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Uyuşturucuyu otomobilin koltuğuna yaptıkları bölmeye gizlemişler

01.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:06
Uyuşturucuyu otomobilin koltuğuna yaptıkları bölmeye gizlemişler

Tekirdağ'da bir otomobilin koltuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir otomobilin koltuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, arka koltuktaki gizli bölmede 51 gram skunk, 100 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 415 lira ele geçirdi.

Otomobilde bulunan T.Y. ve İ.S, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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