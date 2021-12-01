Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı operasyonda durdurulan otomobilin çamurluklarına gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı operasyonda durdurulan otomobilin çamurluklarına gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği belirlendi. Elde edilen bildiler ışığında gerekli hazırlıklar yapılarak, Kuştur uygulama noktasında ekipler 34 plakalı bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan F.B.'nin üzerinde yapılan aramada 2.59 gram bonzai ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği Honaz eşliğinde araçta yapılan aramada çamurlukların altında davlumbazların olduğu bölüme zulalanmış 4 parça halinde toplam 1 kilogram 32 gram kristal tabir edilen metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler

Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler

Genç adamın feci ölümü! 6. kattan düşüp demir korkuluklara saplandı

Genç adamın feci ölümü! 6. kattan düşüp demir korkuluklara saplandı

 Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti

 Zehirli gözlemeyle babasının ölümüne neden olan kadın ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet

Zehirli gözlemeyle babasının ölümüne neden olan kadın ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title