Uyuşturucuyu, narkotik köpeği bulmasın diye pul biberle saklamışlar

OSMANİYE'de, narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için pul biber dökülen çantadan, 1 kilo 83 gram eroin çıktı.

OSMANİYE'de, narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için pul biber dökülen çantadan, 1 kilo 83 gram eroin çıktı. 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep E-90 Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında, C.K. idaresindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpeği 'Poyraz' ile yapılan aramada, torpidoya gizlenmiş bir çanta bulundu. Çantadan da 1 kilo 83 gram eroin, 21,83 gram metamfetamin ve 3,89 gram esrar çıktı. Çantaya, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için pul biber döküldüğü saptandı.Sürücü C.K. ile beraberinde bulunan M.İ.O. ve N.İ. gözaltına alındı. C.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA