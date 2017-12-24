Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği 'Alfi' Buldu

Kahramanmaraş'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucuyu saklanılan yerde narkotik köpeği 'Alfi' buldu.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar D. isimli uyuşturucu satıcısını uzun süre takip etti. Uyuşturucu satıcısının adresini de takibe alan polis ekipleri, Akçakoyunlu Mahallesinde bir adrese operasyon yaptı. Narkotik polislerle birlikte Narkotik Dedektör Köpeği Alfi de arama tarama yaptı.



Eve giren Alfi, kısa sürede uyuşturucu maddeyi saklandığı yerden buldu. Evde yapılan aramada 920 gram esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik Dedektör Köpeği Alfi'nin Kahramanmaraş'ta ilk uyuşturucu yakalaması olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ