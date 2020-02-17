Uyuşturucuyu montunun astarına gizlemiş
Van'ın Gevaş ilçesinde montunun astarına uyuşturucu gizlediği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Gevaş ilçesinde montunun astarına uyuşturucu gizlediği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kontrol sırasında hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üstünü arayan ekipler, şüphelinin mont ve pantolonun astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin buldu.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.