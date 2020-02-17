Uyuşturucuyu montunun astarına gizlemiş

17.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:06

Van'ın Gevaş ilçesinde montunun astarına uyuşturucu gizlediği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Kontrol sırasında hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üstünü arayan ekipler, şüphelinin mont ve pantolonun astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin buldu.



Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA