Uyuşturucuyu montunun astarına gizlemiş
Haberler » Güncel » Uyuşturucuyu montunun astarına gizlemiş - Haber

Uyuşturucuyu montunun astarına gizlemiş

Van'ın Gevaş ilçesinde montunun astarına uyuşturucu gizlediği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

17.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:06
Uyuşturucuyu montunun astarına gizlemiş

'ın ilçesinde montunun astarına uyuşturucu gizlediği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.


Kontrol sırasında hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üstünü arayan ekipler, şüphelinin mont ve pantolonun astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin buldu.


Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler