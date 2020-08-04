Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizleyen tacirlere operasyon: 28 gözaltı
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Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizleyen tacirlere operasyon: 28 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 28 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizleyen tacirlere operasyon: 28 gözaltı
04.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:18

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 28 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 15'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu madde meyve suyu kutusu içerisine yerleştirilmiş halde bulundu.

Denizli kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek için düğmeye basan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerine aile süsü vererek Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şahıs araç ile Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda ise 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda ise 22 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlar neticesinde, 796 gram metamfetamin, 144 gram eroin, 55 gram esrar, 982 birim sentetik kannabinoid ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 570 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şahıstan 15'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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HELAL SANA NARKO: kimbilir kaç evladı kurtardın bu şerefsizlerin tezgahından
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