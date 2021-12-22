Uyuşturucuyu korse ile vücuduna saran şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucuyu korse ile vücuduna saran şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucuyu korse ile vücuduna saran şüpheli yakalandıSİİRT Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında yapılan aramada 1 şahsın üzerinde 1 kilo 900 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Uyuşturucuyu korse ile vücuduna saran şüpheli yakalandı

SİİRT Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında yapılan aramada 1 şahsın üzerinde 1 kilo 900 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan şüpheli bir şahsın korse ile vücuduna sarmış olduğu 1 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucuyu korse ile vücuduna saran şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyu korse ile vücuduna saran şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyu korse ile vücuduna saran şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyu korse ile vücuduna saran şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

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