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Uyuşturucuyu konserveye saklamış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucuyu konserveye saklamış

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet kurusıkı tabanca ile konserve içerisinde 43 gram kubar esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet kurusıkı tabanca ile konserve içerisinde 43 gram kubar esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, G.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon neticesinde evde yapılan aramada, 2 adet kurusıkı tabanca ile konserve içerisinde 43 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Esrar, Silah, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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