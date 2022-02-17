Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.Ö., U.B., S.Y. ve L.K., gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Ateş'in de destek verdiği aramalarda, 18 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, 16 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, kılıç, pompalı tüfek ve 30 fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada uyuşturucunun kitap içine saklanması dikkatlerden kaçmadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama', 'Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek' suçundan tutuklandı. - NEVŞEHİR

Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar

Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Nevşehir, Narkotik, Kitap, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title