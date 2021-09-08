İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
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İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da narkotik polisi, Sultangazi ve Ataşehir ilçelerindeki adreslere düzenlediği operasyonda kişisel sağlık ürünleri kutularına saklanmış 80 kilo eroin ele geçirdi.

İstanbul'da narkotik polisi, Sultangazi ve Ataşehir ilçelerindeki adreslere düzenlediği operasyonda kişisel sağlık ürünleri kutularına saklanmış 80 kilo eroin ele geçirdi. Çok sayıda uyuşturucu madde ve silahın da ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Doğu illerinden gelen uyuşturucunun, 2 ilçede depo olarak kullanılan adreslerde saklandığını tespit etti. Sultangazi ve Ataşehir ilçelerinde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda hassas burunlu polis köpeği Eros da kullanıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, kişisel sağlık ürünlerinin kutularına saklanmış 80 kilo 340 gram eroin, 3 kilo 390 gram Hint keneviri, 55 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da uyuşturucuyu kişisel sağlık ürünlerine saklayan zehir tacirleri yakalandı - Haberler
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