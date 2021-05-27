Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı

Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Kocabaş Mahallesinde bir kişinin madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri baskın yaptı.

Denizli'nin Kocabaş Mahallesinde bir kişinin madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri baskın yaptı. Baskında kapı balyozla kırılarak içeri girilirken, şüpheli maddeyi imha etmek üzereyken yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde hakkında 14 suç kaydı olan 51 yaşındaki Yıldıray A.'nin Kocabaş ilçesinde madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Uyuşturucudan temizlenen ve huzurlu bir yaşam alanı haline gelen Kocabaş mahallesinde ekipler titiz çalışma sonucu şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Yıldıray A.'nın evine şafak operasyonu gerçekleştirildi. Baskında kapıyı açmamakta direnen şüphelinin evine kapı kırılarak girilirken, Yıldıray A. maddeleri imha etmek üzereyken kıskıvrak yakalandı. - DENİZLİ

Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Limon bahçesinde işlenen cinayet 9 yıl sonra çözüldü, iç çamaşırındaki kan lekesi katili yakalattı
Limon bahçesinde işlenen cinayet 9 yıl sonra çözüldü, iç çamaşırındaki kan lekesi katili yakalattı
Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:04:35. #1.14#

title