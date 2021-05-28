Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | 3. Sayfa

- Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekiplerinin kapı balyozla kırılarak içeri girdikleri evde uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı.

- Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekiplerinin kapı balyozla kırılarak içeri girdikleri evde uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde hakkında 14 suç kaydı olan 51 yaşındaki Yıldıray A.'nin Kocabaş ilçesinde madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Uyuşturucudan temizlenen ve huzurlu bir yaşam alanı haline gelen Kocabaş mahallesinde ekipler titiz çalışma sonucu şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Yıldıray A.'nın evine şafak operasyonu gerçekleştirildi. Baskında kapıyı açmamakta direnen şüphelinin evine kapı kırılarak girilirken, Yıldıray A. maddeleri imha etmek üzereyken kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray A., 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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