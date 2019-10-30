Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Polis ekipleri, araçta ve içerisindeki A.A ile M.A.T'nin üzerinde arama yaptı.
Şüphelilerden A.A'nın iç çamaşırına saklanmış 2 paket halinde 30 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 925 liraya da el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.