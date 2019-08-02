Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemiş

Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemiş

Van'ın Gevaş ilçesinde iç çamaşırında uyuşturucu gizlediği tespit edilen kişi gözaltına alındı.

2.08.2019 14:41
Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemiş

Van'ın Gevaş ilçesinde iç çamaşırında uyuşturucu gizlediği tespit edilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kontrol sırasında hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üstünü arayan ekipler, şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş 57 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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