Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemiş
Van'ın Gevaş ilçesinde iç çamaşırında uyuşturucu gizlediği tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Van'ın Gevaş ilçesinde iç çamaşırında uyuşturucu gizlediği tespit edilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kontrol sırasında hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üstünü arayan ekipler, şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş 57 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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