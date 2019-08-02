Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizlemiş

Van'ın Gevaş ilçesinde iç çamaşırında uyuşturucu gizlediği tespit edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Kontrol sırasında hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üstünü arayan ekipler, şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş 57 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA