Uyuşturucuyu hırdavat deposuna saklamış
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Uyuşturucuyu hırdavat deposuna saklamış

Niğde'de bir evin hırdavat deposuna gizlenmiş 3 kilogram esrar ele geçirildi.

11.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:08
Uyuşturucuyu hırdavat deposuna saklamış

'de bir evin hırdavat deposuna gizlenmiş 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde yaşayan E.G'nin ikametinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Perma"nın yardımıyla hırdavat deposunda 3 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan E.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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