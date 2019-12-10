Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış
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Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış

Zonguldak'ta çiğ köfte süsü verilmiş dürüme sarılı 130 gram uyuşturucu ele geçirildi.

10.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:20
Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış

'ta çiğ köfte süsü verilmiş dürüme sarılı 130 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B., adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde yapılan denetimde şüphe üzerine durdurulan T.B.'nin taşıdığı poşette çiğ köfte süsü verilmiş dürüme sarılı esrar ele geçirildi. T.B.'nin, polisin denetiminden kaçmak için esrarı dürüme sardığı öğrenildi. T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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