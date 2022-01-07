Uyuşturucuyu elektrik süpürgesinin içine saklamış - Haberler
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Uyuşturucuyu elektrik süpürgesinin içine saklamış

Uyuşturucuyu elektrik süpürgesinin içine saklamış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de elektrik süpürgesinin içine gizlediği uyuşturucuyla yakalan şahıs göz altına alındı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de elektrik süpürgesinin içine gizlediği uyuşturucuyla yakalan şahıs göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.E.'yi takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda F.E. göz altına alındı. F.E.'nin üzerinde yapılan aramada taşıdığı koli içerisindeki elektrik süpürgesinin toz torbası kısmına saklanmış 502,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.E. tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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