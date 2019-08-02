Uyuşturucuyu çocuk çorabına gizlemişler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde çocuk çorabı içine gizlenmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hıdırarağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda bir adet pompalı tüfek, 75 gram eroin ve çocuk çorabı içerisine gizlenmiş 33 gram kannabinoid ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA