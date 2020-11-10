Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler
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Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler

10.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:48

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu, 250 mililitre sıvı uyuşturucu, 100 gram uyuştucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler
Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler
Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler
Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler

Kaynak: Anadolu Ajansı

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