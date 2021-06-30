Uyuşturucuyu cep telefonuna zulalamış

- Uyuşturucuyu cep telefonuna zulalamış Şişli'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamacada yakalanan yabancı uyruklu şahsın cep telefonuna zulalanmış 2,3 gram bonzai ele geçirildi.

- Uyuşturucuyu cep telefonuna zulalamış

İSTANBUL - Şişli'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamacada yakalanan yabancı uyruklu şahsın cep telefonuna zulalanmış 2,3 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Yedi Kuyular Caddesi üzerinde motosikletli polis timlerini gören bir şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine takibe alınan yabancı uyruklu M.Q.A. yaşanan kovalamacada yakalandı. Tedirgin davranışlar sergileyen şahıs, cep telefonunu saklamaya çalıştı. Yapılan kontrolde telefonun iç kısmına zulalanmış vaziyette 2,3 gram bonzai ele geçirildi. Hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı