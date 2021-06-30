Uyuşturucuyu cep telefonuna zulalamış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucuyu cep telefonuna zulalamış

Uyuşturucuyu cep telefonuna zulalamış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamacada yakalanan yabancı uyruklu şahsın cep telefonuna zulalanmış 2,3 gram bonzai ele geçirildi.

Şişli'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamacada yakalanan yabancı uyruklu şahsın cep telefonuna zulalanmış 2,3 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Yedi Kuyular Caddesi üzerinde motosikletli polis timlerini gören bir şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine takibe alınan Suriye uyruklu M.Q.A. (26) yaşanan kovalamacada yakalandı. Tedirgin davranışlar sergileyen şahıs, cep telefonunu saklamaya çalıştı. Yapılan kontrolde telefonun iç kısmına zulalanmış vaziyette 2,3 gram bonzai ele geçirildi. Hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi! Sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi! Sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ali Babacan Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Çeşmioğlu Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucuyu cep telefonuna zulalamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:34:37. #1.16#

title