Uyuşturucuyu 'Canlı' buldu
Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucuyu 'Canlı' buldu - Haber

Uyuşturucuyu 'Canlı' buldu

Niğde jandarma ekipleri tarafından narkotik arama köpeği 'Canlı'nın da katıldığı operasyonda 500 gram esrar ele geçirildi.

25.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:35
Uyuşturucuyu 'Canlı' buldu

ekipleri tarafından arama köpeği 'Canlı'nın da katıldığı operasyonda 500 gram esrar ele geçirildi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı Yeşilgölcük Jandarma Karakolu ekipleri, Kömürcü köyünde O.D'nin (23) evinde kubar esrar maddesi bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik arama köpeği 'Canlı'nın evin kiler bölümünde bakliyatların bulunduğu alana tepki vermesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, çuval içerisinde gizlenmiş şekilde 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Şüpheli O.D ekipler tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.