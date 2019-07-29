Uyuşturucuyu biri yastığa diğeri iç çamaşırına gizlemiş

Van'ın Gevaş ilçesinde üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri 2 yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Şüphelilerden birinin seyahat yastığı içerisinde 158 gram, diğerinin de iç çamaşırına gizlenmiş poşette 159 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA