Uyuşturucuyu Bırakana 'Umre' Ödülü

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, hayatlarında temiz sayfa açan madde bağımlılarına umre seyahati hediye edeceklerini söyledi. Gebze ve Sivas'ta görev yaptığı dönemlerde uyuşturucu ile mücadele ettiğini söyleyen İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, 7 yıldır madde bağımlılarını topluma kazandırmaya gayret gösterdiğini belirterek, "İzmir'e gelir gelmez vakit kaybetmeden bir an önce projeye başlamak istedim. Geldiğim zaman ilk cuma vaazımda bu konuyu dile getirdim. Talepler gelmeye başladı. Vaazdan sonra bayağı gelen oldu. Bir ekip oluşturduk. Koordinatörlerimiz var bu konuyla ilgili. 17 din görevlimiz hastalara yaklaşım tarzı ve izlenecek yollarla alakalı Amatem'de eğitim aldı. Bize başvuran hastaların da tedavi süreçleri başladı" dedi. Kişinin önce tedaviyi kabul etmesi gerektiğini söyleyen Balkan, "Kişinin kurtulmayı istemesi gerekiyor. Muayene edilip, yatarak mı yoksa ayakta mı tedavi edilmesi gerektiğine karar veriliyor ve süreç başlıyor. Bu sürecin belirli aşamasına geldikten sonra tedavi sürecini tamamlıyoruz. Bu aşamadan sonra her bir madde bağımlısını bir din görevlimize adeta zimmetliyoruz. Onunla arkadaş, dost ilişkisi içerisinde ilgileniyorlar. Günlük görüşüyorlar, çay içiyorlar, gerekiyorsa top oynuyorlar. Amacımız önceki çevrelerinden uzaklaşıp, kendilerine değer verildiğini hissettikleri bir ortam hazırlamak" diye konuştu.

"İSTİKRARLA DEVAM EDENE İŞ"

Sürecin uzun soluklu olduğunun altını çizen Müftü Balkan, "Ortalama 1,5-2 yıllık bir süreç geçtiğinde bu süreçte temiz kalmayı başaranlara ve kendileri ile ilgilenen din görevlisini umreyle ödüllendiriyoruz. Özellikle Sivas'ta önemli bir başarı sağladık. Burada da sağlayacağımıza inancımız tam. Beklediğimiz ilgiyi görüyoruz. Genelde kendileri geliyor. Bazen yakınları gelip başvuruyor. Ben 'kurtulmak istiyorum' diye geliyorlar. Ondan sonra sürece dahil ediyoruz. Hiçbir şekilde deşifre etmiyoruz. 3-4 aylık süreç geçtiğinde istikrarlı bir şekilde devam edenleri İş-Kur kanalıyla da işe yerleştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"ODADAN UMUTLA ÇIKIYORLAR" Vaazdan sonra odasına gelen madde bağımlılarına bir ağabey gibi yaklaştığını dile getiren Balkan, "Kendini değerli hissettirmeye çalışıyorum. Biraz çekingen olarak girdikleri odadan umutla çıkıyorlar. Önünde onu bekleyen güzel fotoğrafı anlatıyorum. Daha sonra da hastane sürecini başlatıyoruz. İzmir'deki normal yoğunluğumuzun dışında ben bu işi yapmaktan keyif alıyorum" ifadelerini kullandı. Projede bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceklerini vurgulayan Balkan, "Vaazı duyan bazı hastaneler bizi arayıp destek olmak istediklerini söylüyor. Çok olumlu tepkiler aldık. Bu insanlar bir şekilde bu işe bulaşmış. Herkesin çocuğunun bulaşma riski de var. Bir kereden bir şey olmaz diye başlıyorlar. Bu işin en kolay yolu bu insanları ötekileştirmek ama böyle bir lüksümüz yok. Hepsini kazanmak için çalışıyoruz" dedi.

(İHA)