Uyuşturucuyu banknotlara sarıp satan zehir taciri yakalandı
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Uyuşturucuyu banknotlara sarıp satan zehir taciri yakalandı

18.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:42
Uyuşturucuyu banknotlara sarıp satan zehir taciri yakalandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde uyuşturucuyu geçersiz ibaresi bulunan banknotlara koyarak satan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde uyuşturucuyu geçersiz ibaresi bulunan banknotlara koyarak satan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis ekipleri denetimler sırasında bir şahsın, üzerinde bulunan uyuşturucuyu yere attığını, bir şahsın iş yerinde de 1 dolar banknota sarılı halde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Polis, işlemlerinin ardından iki şahsı da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgularında uyuşturucu maddeyi E.A. isimli şüpheliden aldıklarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, E.A'nın evinde aramada yaptı. Aramada, 157 gram esrar, 3 gram kenevir tohumu, 3 adet 9 mm tabanca fişeği, 17 adet kurusıkı tabanca fişeği, uyuşturucu maddeyi içerisine koyarak sattığı değerlendirilen üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 85 adet 1 dolar ve 15 adet 200 liralık banknot ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Aramalardan sonra H.A. ve E.A. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. serbest bırakılırken, E.A. ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Uyuşturucuyu banknotlara sarıp satan zehir taciri yakalandı
Uyuşturucuyu banknotlara sarıp satan zehir taciri yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:49:19. #1.15#
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