Uyuşturucuyu ayakkabısının taban astarının altına saklamış İstanbul polisinin Arnavutköy'de gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

İstanbul polisinin Arnavutköy'de gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı. Zanlının uyuşturucu maddeyi ayakkabısının taban astarının altına zulaladığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen M.B. (49) isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Arnavutköy'de gerçekleştirilen operasyonda M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üst aramasında giymiş olduğu ayakkabının taban astarının altına zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 463 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA