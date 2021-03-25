Uyuşturucuyu ayakkabısına saklamış
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Uyuşturucuyu ayakkabısına saklamış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyu ayakkabısına saklamış

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan minibüsteki bir şahsın ayakkabısında metamfetamin ve bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan minibüsteki bir şahsın ayakkabısında metamfetamin ve bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, müşterek olarak düzenledikleri yol kontrol ve arama faaliyetinde bir minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri, minibüsteki yolculardan A.G. (25) isimli şahsın üst aramasını yaptı. Aramada, şüphelinin ayakkabısının içine gizlediği 3 parça halinde 3 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Uyuşturucuyu ayakkabısına saklamış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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