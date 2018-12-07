Uyuşturucuyu Ayakkabısına Gizlemiş
Van'ın Gevaş ilçesinde bir şüphelinin ayakkabısında 200 gram eroin bulundu.
Van'ın Gevaş ilçesinde bir şüphelinin ayakkabısında 200 gram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine iki yayayı durdurdu.
Üst aramasında şüphelilerden birinin giydiği ayakkabıda 200 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.