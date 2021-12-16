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Uyuşturucuyu ayakkabı tabanına sakladılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucuyu ayakkabı tabanına sakladılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar Operasyon anı kamerada Trabzon'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu 2 şahıs üzerinde yapılan aramada ayakkabı tabanına gizlenmiş 255,68 gram eroin ele geçirildi.

TRABZON (İHA) - Uyuşturucuyu ayakkabı tabanına sakladılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar

Operasyon anı kamerada

TRABZON - Trabzon'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu 2 şahıs üzerinde yapılan aramada ayakkabı tabanına gizlenmiş 255,68 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada yabancı uyruklu 2 şahsın Trabzon'a otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaşıldı. Bir otobüs firmasıyla Trabzon'a gelen E.G. ve P.H. isimli şahıslar üzerinde otobüsten indikleri gibi üst araması yapan polis ekipleri giydikleri ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş toplam 255.68 gram eroin ele geçirdi. 5 parça halinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 300 bin TL olduğu ve bu eroinle yaklaşık 2 bin 500 kişinin zehirleneceği öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıs emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu ayakkabı tabanına sakladılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar

Uyuşturucuyu ayakkabı tabanına sakladılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar

Uyuşturucuyu ayakkabı tabanına sakladılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar

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