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Uyuşturucuyu aracın teybine gizlemişler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda araç teybine gizlenmiş 114 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda araç teybine gizlenmiş 114 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şehirler arası terminale otobüs emanet yolu ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şahıslar ve paket tespit edildi. Yapılan takipte araç teybi içerisine gizlenmiş 114 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. ve Ü.Ç. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/ İHA)

Uyuşturucuyu aracın teybine gizlemişler

Uyuşturucuyu aracın teybine gizlemişler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Metamfetamin, Narkotik, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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