Uyuşturucuyu Araç Teybine Zulalamışlar

Kırşehir'de, otomobil teybinin kaset haznesinde metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul'dan temin edilen metamfetamin maddesinin Kırşehir'de uyuşturucu madde bağımlılarına satılacağı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Kırşehir il sınırlarına giren Kayseri plakalı kiralık bir otomobili takibe alan ekipler, Özbağ yol kavşağındaki uygulama noktasında aracı durdurdu.



Otomobilde arama yapan ekipler, ışıkları yanmasına rağmen çalışmadığını fark ettikleri araç teybini yerinden çıkararak içini aradı. Ekipler, teybi söktüklerinde kaset hazne alanına zulalanmış 184 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araçta ayrıca, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 17 av tüfeği fişeği bulundu.



Araçta bulunan A.Ö, M.Ö. ve G.M.D, "Uyuşturucu madde ticaret yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.